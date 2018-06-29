Немецкий дизайнер представил чехол для телефона с пружинными наконечниками, которые позволяют защищать устройство при падении. Об передает немецкий телеканал Landesschau Baden-Württemberg.

Чехол оснащен сенсором, который активирует специальный выдвигающийся механизм, когда телефон находится в свободном падении. Тем самым он защищает корпус и экран гаджета от механических повреждений.

Новый чехол разработал инженер Питер Френзель (Peter Frenzel) из Университета Аалена (Германия). Кейс оснащен четырьмя складывающимися пластинами, которые спрятаны в компактный корпус на задней панели. При падении смартфона пластины выдвигаются и разворачиваются, а за счет пружинного механизма не дают телефону коснуться поверхности.

Пока что чехол находится на стадии разработки и существует только в виде прототипа. В скором времени Френзель планирует запустить сбор средств для производства кейса на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Инженеры-энтузиасты создают самые разные чехлы для телефонов: зимой, к примеру, американские разработчики представиликрепящийся к смартфону глюкометр, а несколько лет назад — чехол, с помощью которого можно использовать iPhone для управления операционной системой Android.

Видео: swr.de

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