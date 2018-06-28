На чемпионате мира по футболу, что проходит в эти дни в России, определились все участники плей-офф, которые поспорят за главный трофей мирового футбола.

Всего на XXI Кубок мира приехали 32 футбольных сборных. По итогам группового турнира в каждой из восьми групп названы по две лучших команды, которые продолжат борьбу.

Матчи 1/8 финала Кубка мира пройдут в семи городах России с 30 июня по 3 июля (29 июня на турнире выходной). Всего на этой стадии играют 16 национальных команд.

30 июня 2018 г., 17:00 (Казань) Франция - Аргентина

30 июня 2018 г., 21:00 (Сочи) Уругвай - Португалия

1 июля 2018 г., 17:00 (Москва) Испания - Россия

1 июля 2018 г., 21:00 (Нижн. Новгород) Хорватия - Дания

2 июля 2018 г., 17:00 (Ростов-на-Дону) Бразилия - Мексика

2 июля 2018 г., 21:00 (Самара) Бельгия - Япония

3 июля 2018 г., 17:00 (Москва) Швеция - Швейцария

3 июля 2018 г., 21:00 (Санкт-Петербург) Колумбия - Англия

В 1/4 финала в течение всего двух дней в четырех городах сыграют восемь победителей пар, которые будут определены по итогам матчей 1/8 финала.

6 июля 2018 г., 17:00 (Казань) Уругвай/Португалия – Франция/Аргентина

6 июля 2018 г., 21:00 (Нижн. Новгород) Бразилия/Мексика – Бельгия/Япония

7 июля 2018 г., 17:00 (Самара) Швеция/Швейцария – Колумбия/Англия

7 июля 2018 г., 21:00 (Сочи) Испания/Россия – Хорватия/Дания

В полуфиналах сыграют уже четыре сборные, которые будут определены по итогам матчей четвертьфинала.

10 июля 2018 г., 21:00 (Санкт-Петербург) Уругвай/Португалия - Франция/Аргентина vs Бразилия/Мексика - Бельгия/Япония

11 июля 2018 г., 21:00 (Москва) Швеция/Швейцария - Колумбия/Англия vs Испания/Россия - Хорватия/Дания

В матче за 3-е место, который пройдет 14 июля 2018 г., 17:00 в Санкт-Петербурге, сыграют две сборные, которые проиграют в полуфиналах.

Победители полуфиналов сразятся за титул сильнейшей команды мира в финале, который состоится 15 июля 2018 г., 18:00 в Москве.

Ранее "Страна" привела все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.