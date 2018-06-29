Гражданин России и двое обладателей паспортов Украины задержаны пограничниками за незаконное проникновение в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Они хотели осуществить экстремальный туризм.

Об этом в четверг, 28 июня сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Накануне пограничники Житомирского отряда вместе с представителями Национальной полиции обнаружили трех человек, которые незаконно проникли в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного) отселения.

Нарушителями оказались гражданин и гражданка Украины - жители Киева и Хмельницкой области, а также гражданин РФ, который недавно въехал на территорию Украинского государства через один из пунктов пропуска в Черниговской области.

Сотрудники Нацполиции составили в отношении этих лиц административные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, сообщили в пресс-службе.

Как сообщала "Страна", в зоне отчуждения ЧАЭС задержали юного сталкера из Польши.

За нарушение требований режима радиационной безопасности польский сталкер привлечен к ответственности в соответствии с украинским законодательством.

Напомним, что первая категория украинцев, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, будет расширена.