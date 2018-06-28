В Саранске на стадионе Mordovia Arena сборная Туниса добыла первую победу на ЧМ-2018. Североафриканцы не сумели выйти из группы, однако закончили Мундиаль на мажоре.

Подопечные Набила Маалула победили сборную Панамы со счетом 2:1.

Счет в матче открыли центральноамериканцы. Хосе Луис Родригес пробил по воротам из-за пределов штрафной, круглый попал в Мериа, и защитника Туниса залетел в сетку африканских ворот. Стрелки часов показывали 33-й минуту первого тайма.

После перерыва Тунис заиграл энергичнее и на 51-й минуте счет в матче сравнялся. Хазри прострелил, а Бен Юссеф - замкнул.

Продолжая атаки африканцы добились еще одного гола сопернику. Хаддади удобно выкатил мяч Хазри, которому оставалось попасть в пустые ворота Панамы.

Тунисцы заняли третье место в своей группе G. Из этих четырех команд в 1/8 финала вышли "по алфавиту" - Англия и Бельгия.

Как сообщала "Страна", в Калининграде сборная Бельгии одолела англичан и вышла в плей-офф с первого места. Победу валлоно-фландрийцам принес Янузай.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.