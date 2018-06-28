В четверг, 28 июня в Калининграде состоялся один из заключительных матчей группового этапа ЧМ-2018. Сборная Бельгии переиграла Англию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места группы G.

Поединок прошел в обоюдных атаках, но гол могли забить только бельгийцы.

На 50-й минуте встречи Янузай забил в "девятку".

Обе команды выходили на газон уже гарантировав себе участие в следующем этапе Мундиаля, поэтому тренеры решили поэкспериментировать с составами:

Англия: Пикфорд - защита Джонс, Стоунз, Кэхилл - полузащита Александер-Арнольд, Делф, Дайер, Лофтус-Чик, Роуз - атака Рашфорд, Варди.

Бельгия: Куртуа - защита Дендонкер, Бойята, Вермален - полузащита Т. Азар, Феллаини, Дембеле, Шадли - атака Янузай, Батшуайи, Тилеманс.

2 июля 2018 года в 21:00 на поле стадиона в Самаре сыграют Бельгия - Япония

Как сообщала "Страна", Бельгия под проливным дождем разгромила Тунис и вышла в плей-офф ЧМ-2018. У бельгийцев по два раза отличились нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку и полузащитник "Челси" Эден Азар.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.