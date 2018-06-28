Неизвестные до потери памяти избили настоятеля Свято-Вознесенского храма УПЦ села Чернотисово Виноградовского района Закарпатской области протоиерея Ефрема Росоху.

Об этом сообщает Transkarpatia.net.

Полицию и "скорую помощь" для пострадавшего вызвали прихожане, которые пришли на богослужение в храм. Там они увидели настоятеля с травмами на лице.

78-летний протоиерей Ефрем Росоха живет в церковном домике на территории храма. При осмотре жилища полиция обнаружила беспорядок и кровь в спальне (вероятно, там произошло нападение) и в ванной (где пострадавший впоследствии умывался).

В настоящее время протоиерей Ефрем Росоха находится в травматологическом отделении районной больницы. Подтвердить или опровергнуть факт грабежа священник не может.

"Пациент средней тяжести. Закрытая черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга легкой степени, гематомы от удара по лицу слева, закрытые переломы кости носа и скуловой кости слева. Ретроградная амнезия (то есть, пациент не помнит, как с ним произошло несчастье). Сейчас его состояние удовлетворительное", – сообщил врач Владислав Сигети.

По факту нападения открыто уголовное производство. Идет следствие.

Фото:transkarpatia.net

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит с решением вопроса по автокефалии. На встрече УПЦ достигла взаимопонимания с Константинополем.

Напомним, что Константинопольский патриархат считает Филарета раскольником.