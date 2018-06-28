Из зала Миргородского районного суда города Миргорода Полтавской области сбежал особо опасный преступник. Вероятно, он вооружен. В Полтавском регионе уже введен в действие оперативный план.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Разыскиваемый - 40-летний Суржан Виталий Александрович, подозреваемый за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. При себе может иметь оружие.

На розыск преступника ориентирован весь личный состав полиции области.

По последним данным, полиция обнаружила брошенное транспортное средство, на котором передвигался осужденный вместе с женщиной.

Беглецы передвигаются пешком в пределах Миргородского района. Поэтому полиция призывает местных жителей быть максимально осторожными.

Не останавливаться по требованию незнакомцев, не подвозить их, не впускать в дома и избегать любых контактов с неизвестными лицами.

В случае, если вы увидите похожего по описанию человека (возможно, вместе с Наташей), ни в коем случае не пытайтесь задержать его самостоятельно. НЕМЕДЛЕННО вызывайте полицию - 102.



Если вы видели этого человека или вам известны другие обстоятельства, связанные с этим событием, просим информировать полицию по телефонам: (0532) 51-77-02 (ч / ч ГУНП в Полтавской области), (0532) 51-76- 72 (ситуационный центр ГУНП в Полтавской области), факс (0532) 56-77-24.

Фото: pl.npu.gov.ua

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