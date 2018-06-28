В ближайшие сутки пятницы, 29 июня в Украине сохранится неустойчивая жаркая погода с кратковременными осадками. В отдельных районах возможны порывы ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

В западных и центральных областях местами сильные дожди (в Карпатах и Прикарпатье местами очень сильный дождь); только на востоке страны и в Приазовье днем без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 16-21°, в Приазовье до 24°; днем 26-31°, в восточных, Днепропетровской и большинстве южных областей 31-36°, лишь на западе страны 20-25°.

В Киеве в пятницу кратковременный дождь, гроза; температура ночью 18-20°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 июня самая высокая температура днем была 34,0 в 1963г., самая низкая ночью 7,5 в 1902г.

В субботу в Украине кратковременные дожди, грозы (в юго-восточной части местами), в большинстве западных, северных и Винницкой областях сильные дожди.

В отдельных районах южных, центральных, восточных, Черниговской и Сумской областей град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 15-20°; на юге и востоке ночью 18-24°, днем 27-32°; на остальной территории ночью14-20°, днем 20-26°.

В Киеве в субботу ночью умеренный, днем сильный дождь; гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 21-23°.

28 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 21-26°, в Днепре возле Киева 22°

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", на Землю обрушилась мощная магнитная буря.

Старайтесь тратить на сон не менее восьми часов. Проветривайте комнату перед сном, не используйте гаджеты за три часа до сна и ужинайте неплотно.

Последний прием пищи нужно осуществлять за 4 часа до того, как будете ложиться в постель.

Напомним, что июль в Украине начнется с резкого похолодания.