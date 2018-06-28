По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, население Европы в первую очередь требует от властей остановить потоки мигрантов. Уже приехавших в ЕС он призвал выслать обратно, передает ТАСС.

В четверг, 28 июня венгерский премьер отметил, что решить миграционный кризис нужно для восстановления демократии в Европе.

"Люди ждут от нас две вещи. Во-первых, не нужно больше мигрантов, это надо остановить. Во-вторых, надо отправить обратно тех, кто уже приехал", - сказал Орбан.

По его словам, "надо следовать этому пути, чтобы восстановить европейскую демократию". "Я надеюсь, что мы сегодня это сделаем", - добавил венгерский премьер.

Такие заявления он сделал по прибытии на саммит ЕС.

Как сообщала "Страна", на выборах в Словении победила партия правоконсерваторов с антимигрантскими лозунгами. Во время предвыборной кампании она получила поддержку от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Напомним, что венгерский премьер обвинил американского миллиардера Джорджа Сороса в том, что он, помогает мигрантам попасть в Европу.