Около 4:00 четверга, 28 июня в Запорожской области на трассе "Харьков-Симферополь" произошло ДТП, в котором Daewoo Lanos выехал на полосу встречного движения и врезался в Мercedes Vito.

Утром образовалась многокилометровая автомобильная пробка в сторону Азовского моря.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Инцидент произошел в Мелитопольском районе.

По данным следствия, 20-летний водитель Daewoo Lanos не справился с управлением. Он и его пассажир, 1979 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализированы в местную больницу.

Пятерым пассажирам автомобиля Мercedes (трем женщинам и двум мужчинам) оказана медицинская помощь, госпитализация не понадобилась.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Кроме того, в четверг утром на трассе "Харьков-Симферополь" (участок дороги Запорожье-Мелитополь) возникла многокилометровая "тянучка", в которую попали сотни автомобилей.

По сообщениям в соцсетях запорожцев, застрявших на трассе, в выходные в честь Дня Конституции украинцы массово отправились на запорожские курорты Кирилловку и Бердянск.

В результате, по информации пользователей соцсетей, за час автомобилям удавалось проехать не более 15 км. Таким образом, время пути до моря для участников движениям увеличилось в несколько раз.

Фото: zp.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", на трассе Киев-Чоп сотни авто также застряли в гигантской пробке.

По словам водителей авто, пробка со стороны Львова в направление Стрыя образовалась из-за огромного наплыва автомобилей и плохо отрегулированного светофора.

Отметим, что на Тернопольщине легковушка влетела в грузовик ВСУ. Погибли две женщины.