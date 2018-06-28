В четверг, 28 июня сборная Колумбии в Самаре выиграла у команды Сенегала и пробилась в 1/8 ЧМ-2018 с первого места группы H.

Для выхода из группы колумбийцам была нужна только победа, сенегальцев же устраивала и ничья.

Первый тайм начался со взаимных атак на встречных курсах. На 18-й минуте встречи главный судья матча посмотрел VAR-повтор и отменил пенальти, за две минуты до того назначенный им в ворота Колумбии.

На перерыв команды ушли при счете 0:0.

Неизвестно, какие слова нашел наставник Колумбии для своих футболистов, но во второй половине игры латиноамериканцы сумели победить.

На 74-й минуте Йерри Мина забил головой после навеса с углового. Игроки Сенегала ринулись отыгрываться, но вратарь Колумбии сумел продержаться "сухим" до финального свистка.

Как сообщала "Страна", король Филипп VI приедет в Москву на матч плей-офф ЧМ-2018 Испания - Россия. Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли он присутствовать на этом матче, но планирует смотреть.

Отметим, что сборная Польши одержала первую победу на ЧМ-2018, однако из группы не вышла.