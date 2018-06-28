Незаконные вооруженные формирования в четверг с 8.30 до 18.00 семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил (ООС), погибли в бою двое украинских военнослужащих вблизи Южного, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенный сил.

"Всего в течение дня зафиксировано 7 случаев ведения прицельного огня по нашим подразделениям, из них 6 раз с применением минометов и танков. Горячее всего было в районе населенного пункта Южное, что на Горловском направлении", - говорится в сообщении.

Как отмечается, враг с 08.30 открывал огонь из минометов, станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по жилым домам этого населенного пункта.

В ходе боя боевики тяжело ранили 25-летнего бойца резервной группы Андрея Волоса. 58-летний командир взвода Валерий Шишан, который был самым возрастным попытался его спасти, но был убит вражеским снайпером. Раненый боец вскоре также умер.

Кроме того, в четверг на Мариупольском направлении противник продолжил вести огонь по украинским позициям с применением запрещенным минскими договоренностями оружия.Так, под огнем минометов оказались защитники Гнутово.

На Луганском направлении противник с позиции в населенном пункте Голубовское вел огонь из танка по защитникам Новотошковского. Отмечается, что данный факт задокументировали и передали в международные организации.

Отмечается, что для принуждения боевиков к прекращению огня Объединенные силы открывали огонь имеющимися огневыми средствами, при этом по населенным пунктам огонь не открывался.

Ранее "Страна" сообщала, что в зоне ООС погибли трое украинских военнослужащих, а также о том, что трое украинских бойцов погибли и один ранен на Донбассе в среду.