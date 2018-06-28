В Одессе неизвестные ограбили и разгромили храм в честь Донской иконы Божией Матери, расположенный на Западном кладбище города.

Об этом сообщает сайт Одесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

Взлом и ограбление произошло в ночь с 27 на 28 июня 2018.

Взломав оконные жалюзи и разбив окно, четверо преступников пробрались в храм и начали крушить все внутри. Злоумышленники отключили сработавшую звуковую сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения.

Разбросав и разбив церковную утварь, вандалы принялись взламывать кружки для пожертвований.

Фото: eparhiya.od.ua

Однако, испугавшись сторожа кладбища, они сбежали. На место преступления прибыл наряд полиции, котоырй зафиксировал следы ограбления.

В епархии отмечают, что за последние несколько лет было осквернено и ограблено более 50 православных храмов, но ни один из грабителей не был найден и наказан.

Ранее мы писали, что в УПЦ считают, что цепочка ограблений храмов Одесской области не случайна.

Как сообщала "Страна", ранее а Мелитополе воры до смерти избили сторожа храма и ограбили святыню.

Мы рассказывали, что на Прикарпатье сгорел самый большой деревянный храм Западной Украины.