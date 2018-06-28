На въезде в Иловайск, который находится на неподконтрольной Украине территории, взрывом был уничтожен сепаратистский памятный знак "За оборону Иловайска".

Об этом сообщает "МВД ДНР".

"По предварительным данным, взрыв произошел 27 июня в 22:40. Установлено, что основание конструкции памятника повреждено, а верхняя его часть разрушена полностью. Части конструкции разбросаны в радиусе около 50 метров", – говорится в сообщении.

Место взрыва.

Так памятник выглядел ранее

Отмечается, что на месте инцидента не было обнаружено фрагментов взрывных устройств и веществ.

В "МВД ДНР" подчеркнули, что ведется отработка территории на предмет выявления диверсионно-разведывательных групп, а также решается вопрос о возбуждении "уголовного дела".

Памятник "За оборону Иловайска" был установлен "ДНР" после боестолкновений с украинской армией летом 2014 года.

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