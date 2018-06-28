В четверг, 28 июня сборная Польши обыграла команду Японии в своем завершающем матче на ЧМ-2018. Тем не менее, "самураи" сумели занять второе место в группе "Н".

После матчей второго тура японцы делили первое место вместе с Сенегалом, однако на выход в 1\8 претендовали еще и футболисты из Колумбии. Польша, имея после двух игр, 1 забитый гол, 5 пропущенных и 0 баллов в таблице - еще до игрой с Японией забронировала билеты домой.

Сам матч был больше похож на бой двух тяжеловесов или, если уже говорить в контексте соперников на поле, сумо. Увереннее смотрелись японцы, да и атаки на ворота Польши возникали довольно регулярно, но вот о создании возможности для работы Фабиански на линии речи особо не велось. Естественно, что в подобном размеренном течении поединка колоссальной угрозой виделись удары Оказаки и Усами в сторону польских ворот. Однако это был лишь повод для разминки голкипера, передает FootballUA.

Соперник японцев свой идеальный и единственный момент для гола благополучно упустил. И тут даже не столько вина самих подопечных Навалки — кто знал, что Кавасима сумеет преодолеть расстояние, равное длине ворот, за считанные мгновения и достать до мяча после удара Гросицки головой. Главная звезда последних созывов "бело-красных", Роберт Левандовски, продолжил голевое молчание на этом турнире еще на 45 минут.

Вторая половина полностью поддержала начинания своей предшественницы. Японцы опять преобладали в попытках создания опасности на чужой половине поля, но до конкретики дело доходило лишь изредка. Поляки находились в выжидающей позиции. И таки поймали удачу за "хвост"! Курзава идеально навесил со штрафного на дальнюю штангу, откуда Беднарек без проблем переправил мяч в ворота. Наверное, вся жизнь пронеслась в тот момент перед глазами "самураев" - они могли уехать домой ни с чем уже через полчаса! Еще тревожнее стало после возникновения момента у Левандовски в штрафной Кавасимы. Но этот чемпионат мира так и остался без забитых мячей от голеадора мюнхенской Баварии.

И тут пришли новости из параллельной игры... Колумбия повела в счете, что, словно взмахом волшебной палочки, превратило игру сборной Японии в сущий кошмар. Подумать только, в режиме реального времени у Сенегала и Японии было абсолютное равенство по очкам и забитым/пропущенным мячам! Оставались лишь "карточки". Тут "самураи" сами себя чуть не загнали в затруднительное положение предупреждением для Макино. Благо, Ньянг в Самаре нейтрализовал эту оплошность от защитника.

Концовку матча лучше не смотреть человеку с нестабильной психикой. Япония уничтожала всеми возможными методами принципы яркой игры в футбол. Зрители на стадионе не выдержали и накрыли их оглушительным гулом во время и после матча. Но, победителей не судят, а сборные Японии и Колумбии представят группу Н в стадии 1/8 финала.

Как сообщала "Страна", появилось видео, как сборная Сенегала готовилась к игре с Японией, зажигательно танцуя.

После небольшой разминки футболисты сборной Сенегала решили станцевать народный танец и тем самым поднять себе настроение и боевой дух.

Отметим, что Саудовская Аравия также сумела добыть первую победу на чемпионате мира в России в последнем туре "группы".