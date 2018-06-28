Апелляционный суд Киева отказал в обжаловании приговора одному из руководителей Киевского областного отделения партии "Рух Нових Сил" Севериону Дангадзе, попытку чего осуществлял адвокат Руслан Чернолуцкий, который представляет интересы экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Как следует из данных в профайле "дела Дангадзе", соответствующее решение в возвращении апелляционной жалобы заявителю Чернолуцкому было вынесено 27 июня, "как лицу, которое не имеет права обжалования" соответствующего вердикта суда первой инстанции.

Напомним, что 24 мая 2018 года Печерский райсуд Киева в закрытом заседании утвердил сделку со следствием между ГПУ и Дангадзе в истории с так называемыми "пленками Курченко-Саакашвили". Северион признал свою вину в части финансирования действий, совершенных с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч.4 ст.110-2 УК Украины), а также содействии участникам преступной организации (ч.1 ст.256 УК Украины). Санкция статей, вменяемых соратнику Саакашвили, предусматривает от восьми до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, но Дангадзе осудили условно.

Как указано в хронологии рассмотрения апелляционной жалобы Чернолуцкого на приговор Дангадзе, 24 мая 2018 года Печерский райсуда Киева осудил последнего на пять лет лишения свободы с тремя годами отсрочки исполнения наказания. Таким образом суд вынес ему наказание ниже наименьшего порога, предусмотренного соответствующей статьей УК Украины.

Ранее "Страна" писала, что в день вынесения приговора Севериона Дангадзе отпустили на свободу и он беспрепятственно покинул территорию Печерского райсуда. Как считают в партии "Рух Нових Сил", на сделку со следствием он мог согласиться под давлением. Содержание приговора Дангадзе неизвестно, а его текст был засекречен.