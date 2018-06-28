Немецкого музыканта, фронтмена и вокалиста популярной рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна неожиданно заметили в Киеве на Почтовой площади.

Об этом написал в Facebook активист Виталий Белецкий. Лидер Rammstein побывал на месте пикета, который выступает за создание музея на Почтовой площади.

Музыкант передвигался по городу без охраны, только в компании переводчика и еще одного сопровождающего.

"К нам приехал Линдеманн, Rammstein", - написал Белецкий на странице "Музей на Почтовой площади" и выложил фото с музыкантом. С какой именно целью музыкант прибыл в Киев, пока неизвестно.

Фото: facebook.com/groups/MuseumOnThePostalSquare

Отметим, что пользователи в том же Facebook начали обсуждать внезапный визит легендарного рокера в столицу Украины. "Наверное к Лободе свататься приехал", - шутят некоторые из них.

Напомним, ранее СМИ писали, что Лобода ждет ребенка от солиста Rammstein Тилля Линдеманна.

Эта информация появилась после того, как стало известно, что Лобода отчаянно флиртовала с лидером легендарной группы Rammstein на фестивале в Баку.

25 мая Лобода родила девочку, но отказалась отвечать на вопросы журналистов об отце своей дочери.