В "Нафтогазе" подтвердили информацию "Газпрома" о том, что шведский суд постановил пока не платить Украине $2,6 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража.

"Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы относительно этих причин. "Нафтогаз" планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения", - говорится в заявлении пресс-службы компании, которым располагает "Интерфакс-Украина".

Напомним, зимой Стокгольмский арбитраж вынес решение, по которому "Газпром" должен "Нафтогазу" указанную сумму за неисполненный транзитный контракт.

Позже Москва оспорила это решение в другом шведском суде и приостановила его исполнение. Киев попытался отменить приостановку, но это не удалось.

В "Нафтогазе" при этом утверждают, что суд округа Свеа частично пересмотрел свое решение. По данным украинской компании, суд отклонил утверждение "Газпрома" о том, что значительная часть обоснования транзитного решения была написана административным секретарем.

Отметим, что за выгрыш дела в арбитраже чиновники "Нафтогаза" уже получили премий на 25 миллионов долларов - хотя "Газпром" денег так и не заплатил.

А пока ситуация находится в подвешенном состоянии, "Нафтогаз" продолжает требовать от "Газпрома" $2,6 млрд - уже в судах Британии.