Олег Ляшко, который является известным любителем дорогих брендовых вещей, приобрел себе нижнее белье на рынке в Миргороде.

Об этом говорится на Facebook-странице политика.

"Купил у женщины Веры на рынке в Миргороде трусы. Росита (жена - ред.) одобрила", - написал главный "радикал", посетовав, что украинцы бедные, и у торговцев мало выручки.

Видео: facebook.com/O.Liashko

Впрочем, если судить по реальному гардеробу Олега Ляшко, он крайне редко - а возможно, что и никогда - одевается "с базара".

"Страна" уже неоднократно писала и предпочтениях Ляшко в одежде и аксессуарах.

Так, политик ранее был замечен в пуховике Patrick Hellmann за 57 000 грн.

Для рыбалки Ляшко предпочитает куртку Simms почти за 30 тысяч.

Также Олег Ляшко приехал на сессию ПАСЕ в пиджаке за 90 000 гривен.

А еще он носит красный кашемировый шарфик от Yves Saint Laurent почти за 10 000 грн.

При этом на работу в парламент он всегда одевается очень просто. Никаких брендовых вещей, обуви и дорогих аксессуаров. И еще проще у него одежда для "выхода в народ".