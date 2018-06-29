Ляшко, который носит пиджаки за 90 тысяч, показательно купил трусы на базаре в Миргороде
Олег Ляшко, который является известным любителем дорогих брендовых вещей, приобрел себе нижнее белье на рынке в Миргороде.
Об этом говорится на Facebook-странице политика.
"Купил у женщины Веры на рынке в Миргороде трусы. Росита (жена - ред.) одобрила", - написал главный "радикал", посетовав, что украинцы бедные, и у торговцев мало выручки.
Видео: facebook.com/O.Liashko
Впрочем, если судить по реальному гардеробу Олега Ляшко, он крайне редко - а возможно, что и никогда - одевается "с базара".
"Страна" уже неоднократно писала и предпочтениях Ляшко в одежде и аксессуарах.
Так, политик ранее был замечен в пуховике Patrick Hellmann за 57 000 грн.
Для рыбалки Ляшко предпочитает куртку Simms почти за 30 тысяч.
Также Олег Ляшко приехал на сессию ПАСЕ в пиджаке за 90 000 гривен.
А еще он носит красный кашемировый шарфик от Yves Saint Laurent почти за 10 000 грн.
При этом на работу в парламент он всегда одевается очень просто. Никаких брендовых вещей, обуви и дорогих аксессуаров. И еще проще у него одежда для "выхода в народ".