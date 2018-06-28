На проспекте Победы возле метро "Житомирская" Volkswagen разбил три маршрутки. Об этом сообщают Вартови. Еспресо.

Водитель легковушки двигался в сторону выезда из Киева, как вдруг его начало носить по дороге. Как следствие - неуправляемое авто врезалось в три маршрутных автобуса. Во всех маршрутках находились пассажиры, к счастью среди них никто не пострадал.

После столкновения из Volkswagen выбежало трое человек. Всех троих сейчас задержали правоохранители. Все задержанные мужчины с признаками алкогольного опьянения.

Фото: espreso.tv

При это один из задержанных говорит, что они наняли водителя для этой поездки, а сам водитель после аварии скрылся. Также этот скрывшийся водитель успел снять номера с авто. Машина была на украинских номерах (Львовская область).

Сейчас образовался большой затор на выезд из города.

Как сообщала "Страна", под Днепром лоб в лоб столкнулись две фуры. Один из водителей погиб на месте.

Ранее под Киевом столкнулись два автобуса. Двое погибших, двенадцать пострадавших.

Мы писали, что на Житомирской трассе столкнулись два грузовика с мороженым и еще три авто.