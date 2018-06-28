Определен архитектурный проект, по которому на аллее Героев Небесной Сотни построят Национальный музей Революции Достоинства.

Он принадлежит немецким архитекторам, говорится на сайте музея.

На объявленный Кабинетом Министров открытый анонимный конкурс по проектам музея и мемориального комплекса поступило 66 заявок из 12 стран мира.

Лучший проект мемориала определили в феврале 2018 года. Вторая стадия конкурса касалась проекта самого музея уже с учетом вида мемориальной части. В финале соревновались шесть проектов.

По результатам заседания международного полномочного и независимого жюри конкурса в номинации "Музей Революции Достоинства" первую премию получил проект "Штурм холма" от немецкого архитектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH".

Архитекторы - профессор Ян Кляйхус (Jan Kleihues) и Иоганнес Кресснер (Johannes Kressner). Эта компания известна благодаря своим успешным проектам во многих странах. Примечательно, что сейчас по ее разработке сооружают Национальный музей в Осло.

Выставку всех проектов-финалистов откроют в Доме архитектора.

Фото: maidanmuseum.org

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