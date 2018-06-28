В среду, в Берлине немецкие футбольные фанаты крайне расстроились в ходе просмотра решающего для их сборной матча группового этапа ЧМ-2018. Девушки не скрывали слез.

Игра Германия - Южная Корея завершилась сенсационной победой соседей КНДР над действующими чемпионами мира.

Первый гол южнокорейцев на 90+2 минуте игры был первоначально отменен из-за офсайда, но ключевой видеоповтор VAR показал момент с более заметного для судьи ракурса и взятие немецких ворот было закономерно засчитано.

Еще через три минуты Южная Корея забила Бундесмашине второй и обошла Германию на третьем месте группы F.





Видео: youtube.com/Ruptly

"Страна" разбиралась, что пишет европейская пресса после оглушительного провала сборной Германии на ЧМ - 2018. "Чемпионы мира не казались полностью удивленными", - отметила Frankfurter Allgemeine.

Отметим, что Сеул и Пхеньян уже хотят объединить дороги двух стран.