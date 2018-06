LG станет вторым поставщиком OLED-экранов для iPhone, первым является Samsung. Об этом сообщает азиатский ресурс South China Morning Post. Компания будет отгружать 2–4 миллиона единиц дисплеев за одну поставку. Первыми экран от LG получат некоторые iPhone 2019 года.

Подробно о распределении OLED-экранов LG и Samsung на смартфоны не говорится.

Ранее стало известно, что Apple хочет снизить зависимость от Samsung. Сейчас главный конкурент на арене смартфонов - единственный поставщик OLED-экранов.

Отметим, ранее пользователи смартфонов Google Pixel 2 XL массово жаловались на выгорание пикселей экранов, которые делала LG.

Стало известно, что компании Apple Inc и Samsung Electronics Co Ltd прекратили семилетний патентный спор, длившийся с 2011 года, связанный с утверждением Apple о том, что Samsung копировала дизайн iPhone.

Напомним, в августе 2017 выяснилось сообщение, что Samsung впервые обогнал Apple по прибыли.

Ранее "Страна" сообщала, что Apple разрабатывает новый смартфон с вогнутым экраном и бесконтактным управлением.

Также Samsung потроллил новый iPhone X в остроумном ролике. Видео.