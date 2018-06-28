Актер и продюсер Владимир Зеленский обратился к вернувшемуся из США в украинскую политику музыканту Святославу Вакарчуку.

В непрямых выражениях один из основателей "95 квартала" предложил лидеру "Океана Эльзы" объединится и пойти в политику, как "мы".

"В этот день у меня только один вопрос. Слава, ну что.

Ты "да" или "нет"? Потому что если ты железно "да" или точно "нет" - ну тогда и я.

А то все снова спрашивают "ну шо я, шо я".

А шо я?

Я-то понятно. Шо ты?

Просто если ты и я - то это мы, понимаешь? А если мы - то это всех", - сказал и улыбнулся Владимир Зеленский.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Как сообщала "Страна", The Washington Times назвала Вакарчука политическим проектом Сороса в Украине.

По данным американских журналистов, международный фонд Сороса "Возрождение" имеет своих протеже в украинских коридорах власти. Через него ежегодно вносятся миллионы долларов для финансирования реализации "повестки дня" миллиардера в Украине.

Напомним, о чем говорят последние президентские рейтинги.