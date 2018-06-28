Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заочно приговорен городским судом Тбилиси к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили.

Об этом передает Интерфакс.

Нападение на экс-парламентария Гелашвили произошло летом 2005 года после публикации статьи, в которой он критикует Саакашвили. Гелашвили избили бойцы спецназа.

По мнению следствия, нападение было заказным и организовано - тогдашним президентом Грузии Саакашвили.

Свидетелем по делу выступала экс-председатель грузинского парламента Нино Буржанадзе. По ее словам, она лично слышала о планах Михо отомстить Гелашвили.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2007-го и с января 2008 года до середины ноября 2013-го. В 2015 году он получил гражданство Украины и занял должность губернатора Одесской области. Позднее между ним и президентом Украины Петром Порошенко произошел конфликт, в результате которого грузинский политик ушел в оппозицию. В начале 2018 года Киев выслал Саакашвили из страны.

В Грузии против экс-президента возбужден ряд уголовных дел. Ранее его признали причастным к убийству банковского служащего Сандро Гиргвлиани, которое было совершено в 2006 году.

"Страна" разбиралась, в чем обвиняют Саакашвили на его родине.

Первое официальное обвинение в адрес Михо появилось еще 28 июля 2014 года. 5 января 2018 года ему присудили заочно три года тюрьмы за помилование силовиков, осужденных по делу об убийстве Гиргвлиани.

Напомним, что суд удовлетворил ходатайство Саакашвили и назначил почерковедческую экспертизу в деле о лишении его гражданства.