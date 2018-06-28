Проиграв Южной Корее со счетом 2:0, сборная Германии впервые выбыла из ЧМ по футболу на групповом этапе. На этот неожиданный исход уже отреагировали как СМИ, так и пользователи соцсетей.

Карикатурист Сергей Елкин о "теплом" приеме немецких футболистов дома.

Фото: dw.com

Также в виде иллюстрации были показы успехи и провалы сборных, включая Италию.

Фото: dw.com

Шутили и используя образ Адольфа Гитлера в футболке с флагом Южной Кореи.

На другой юмористической картинке с Ангелой Меркель, звонящей по телефону, написано: "Эй Трамп, можем ли мы ударить по Северной Корее и задеть Южную?"

Фото: twitter.com

Напомним, в среду, 27 июня в Казани сборная Южной Кореи по футболу сенсационно обыграла действующих чемпионов мира - команду Германии, которой для выхода из группы нужна была только победа.

Как сообщала "Страна", в параллельном матче сборная Швеции разгромила Мексику и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018. Мексика пробилась в следующий этап со второго места.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.