Только введение санкций против компаний, строящих обходной газопровод "Северный поток-2", может остановить его реализацию.

Об этом написал в Твиттер находящийся с рабочим визитом в США спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Вместе с коллегами-председателями парламентов Грузии, Литвы, Молдовы и вице-спикером Сената Польши провели встречу со спикером Палаты Представителей США Полом Райаном. Призвал спикера Райана ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве "Nord Stream 2", - отметил он.

Фото: twitter.com/AndriyParubiy

Отметим, что строительство трубопровода финансируют, помимо "Газпрома", такие европейские компании-гиганты как ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall.

Как сообщала "Страна", Австрия продлила контракт с российским "Газпромом" до 2040 года. "Американский газ в три раза дороже российского".

Напомним, что Порошенко заявил о создании спецгруппы в Евросоюзе, чтобы остановить "Северный поток-2".