Досудебное расследование дела о похищении участников Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко завершено.

Об этом сообщил департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.

В прокуратуре утверждают, что собранные в ходе расследования доказательства "достаточны для составления обвинительного акта".

Подозреваемому Александру Волкову инкриминируют похищение Луценко и Вербицкого в ночь с 20 на 21 января 2014 из помещения Александровской клинической больницы, их истязание, умышленное убийство Вербицкого, а также создание преступной организации, совершение отдельными группами граждан тяжких и особо тяжких преступлений - похищение и пытки протестующих, покушения на их убийства и непосредственно - убийства.

Неустановленные лица похитили активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко 21 января 2014 из Александровской больницы, куда Луценко привез Вербицкого после ранения во время столкновений на улице Грушевского.

Их завезли за город, пытали и допрашивали, а потом бросили в лесу на морозе. 22 января тело Вербицкого обнаружили в лесу под Гнедином Бориспольского района Киевской области.

Фото: facebook.com/usrgpu

Как сообщала "Страна", во время рассмотрения дела об убийстве евромайдановца Вербицкого летом 2017 у здания суда горели шины.

После того, как активисты ушли в зал суда, где начнется слушание апелляции на меру пресечения, правоохранители забрали на территорию суда несколько шин, которые активисты не успели бросить в костер, а пожарные потушили догорающие шины.

Напомним, что 29 июля 2017 года Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца Волкова, подозреваемого в организации похищения Луценко и Вербицкого.

Его взяли под стражу без альтернативы внесения залога.