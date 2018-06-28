Большая циклоническая депрессия охватила восток и юг Европы. В последние дни июня жара будет ослабевать, и июль начнется в Украине с похолодания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"У атмосферы депрессия - не заболевание, а вполне нормально. То есть, это масштабная область низкого атмосферного давления. Чем она отличается от банального циклона? Циклон - один, гордый орел, с единым центром управления, то есть с одним центром низкого атмосферного давления. А циклоническая или барическая депрессия - зона с несколькими центрами низкого атмосферного давления, в нее могут входить несколько циклонов или циклончиков. В эту огромную зону заходят циклоны, выходят из нее, формируются маленькие, новые и могут развиваться более мощные. В ближайшее время юго-восточная часть Европы, включая Украину, попадают в нее. Поэтому в большинстве областей Украины периодически - 29 и 30 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах шквалы и вероятный град", - пишет Диденко.

Приазовье и восточная часть завтра лишатся летних дождей, однако в ночь на субботу и там польет и погремит.

"Температура воздуха. Пока - высокая. В дневные часы +25 ... +30 на Востоке +30 ... +37 градусов, на Западе +20 ...+26 градусов. Уже 30 июня в западных областях Украины, а 1 июля в большинстве областей существенно упадет температура воздуха. Похолодает до +18... +23 градусов, на Западе местами до +14 ... +17 градусов. Последним сдастся Восток, но и там 1-2 июля жара спадет", - отметила синоптик.

Кроме того, Диденко советует киевлянам не соблазняться на солнечные лучи и все время носить с собой зонт в последующие несколько дней, ведь грозовые дожди будут накрывать столицу до конца недели.

1 июля в Киеве похолодает до +18 градусов, однако вероятность дождей уменьшится.

Фото: facebook.com

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