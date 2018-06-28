РФ за последние дни вывела из Сирии 1140 военных, 13 самолетов и 14 вертолетов.

Об этом заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле, сообщает РИА Новости.

Отметим, что заявление российского президента прозвучало во время подготовки встречи с Дональдом Трампом. Напомним, что обострение в Сирии весной едва не привело к прямому столкновению между США и РФ.

В то же время о конце войны речи не идет - 19 июня спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что борьба с боевиками продолжится. По его словам, на юге Сирии остается достаточное количество террористов, в частности в Идлибе.

Как сообщала "Страна", Сирия наряду с Украиной станет главной темой на встрече президентов России и США в Хельсинки.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Трамп готов принять Россию в G7 без условий по Крыму.