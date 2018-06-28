Радикалы из С14, а также других организаций сегодня, 28 июня, приехали сносить забор, который якобы препятствовал проходу к Днепру на территории Конча-Заспы.

Об этом пишет "азовец" Данило Яковлев. Однако, снос забора закончился с приездом спецподразделений.

"Титушки с оружием (на фото видно) защищали забор, потом приехал "Беркут" и начал задерживать активистов, титушек почему-то не задерживали. Уже потом приехал "КОРД" и начал задерживать титушек, которые захватили побережье!" - описал Яковлев перипетии инцидента.

Фото: facebook.com/yakovlev.danylo

Как сообщала "Страна", ранее появилось снятое с дрона видео как националистов из С14 берет в кольцо и "пакует" полиция.

Мы писали, что в СБУ заявили, что задержали провокаторов, которые призывали к массовым беспорядкам на День Конституции .

Ранее радикалы из С14 приехали к полицейскому Зозуле, который назвал их расистами и хочет выгнать из муниципальной стражи.