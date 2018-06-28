Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал предстоящую встречу между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Об этом сообщает ТАСС.

"Я приветствую саммит президентов США и РФ, для меня это вписывается в проводимую альянсом политику в отношении РФ, сочетающую оборону и диалог", - сказал Столтенберг перед началом саммита ЕС.

Также Столтенберг заявил, что диалог - "это признак силы, а не слабости".

Возможно, такая встреча заложит фундамент для потепления отношений Вашингтона и Москвы. И это вызывает опасения в Европе. Газета The Time приводит опасения британских министров насчет того, что Трамп может пойти на уступки по линии НАТО и даже признать Крым российским в обмен на сдачу Эдварда Сноудена и устойчивое перемирие на Донбассе.

В то же время, некоторые европейские лидеры надеются, что Путин и Трамп обсудят вопросы контроля над вооружениями и разоружения.

Об этом, в частности, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, пишет РБК. Ниинисте также хочет привлечь внимание к напряженной ситуации в регионе Балтийского моря, а также вопросам, касающихся Арктики.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кремле назвали время и место встречи Путина с Трампом. Диалог состоится 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

Также Трамп подтвердил, что встретится с Путиным во время своего европейского турне.