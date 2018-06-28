Суд Швеции поддержал "Газпром" в споре с "Нафтогазом" и оставил в силе свой приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате россиянами Украине $2,6 млрд в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу "Газпрома"

"Нафтогаз Украины" пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными", - отмечается в сообщении.

"Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза Украины" принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах", - подчеркивает концерн.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. По нему "Газпром" должен заплатить украинской стороне $2,6 млрд за недостаточные объемы транзита газа.

"Газпром" обратился в апелляционный суд округа Свеа с требованием отменить это решение. 13 июня суд приостановил исполнение "проукраинского" решения Стокгольмского арбитража.

"Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - сообщил тогда "Газпром".

Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" оспорил в Апелляционном суде Швеции остановку взыскания средств с "Газпрома".

Напомним, что на счета Коболева, Витренко и еще 39 человек из "Нафтогаза" уже пришли многомиллионные премии за так и не полученные от "Газпрома" деньги.