Немецкий фрегат Sachsen, находсь вблизи Северного полярного круга в норвежских водах, пытался запустить ракету, однако, ракета не вышла из пусковой установки, и взорвалась, находясь на борту корабля.

Также были ранены два члена экипажа. Видео инцидента появилось в Twitter.

Footage has emerged of the Jun 21 SM-2 SAM misfire aboard the #Germany Navy vessel Sachsen (F219) (minor German language warning!) pic.twitter.com/qXgn8qwHFF