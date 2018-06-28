Немецкий фрегат Sachsen, находсь вблизи Северного полярного круга в норвежских водах, пытался запустить ракету, однако, ракета не вышла из пусковой установки, и взорвалась, находясь на борту корабля.

Также были ранены два члена экипажа. Видео инцидента появилось в Twitter.

Footage has emerged of the Jun 21 SM-2 SAM misfire aboard the #Germany Navy vessel Sachsen (F219) (minor German language warning!) pic.twitter.com/qXgn8qwHFF — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) 27 июня 2018 г.

В последние годы вооруженные силы Германии столкнулись с рядом проблем. В конце 2017 года сообщалось, что все шесть подводных лодок немецкого флота недееспособны, четыре - потому что их обслуживали на верфях, а остальные две только ожидали ремонта.

Как сообщала "Страна", в Германии из ВВС увольняются летчики.

Мы писали, что в Германии заявили, что российские хакеры пытались получить контроль над энергосетями.

Также ранее стало известно, что в Германии возродят производство легендарных танков Leopard 2 для сдерживания России.