В Киеве в рамках проекта "Выдающиеся киевляне" на маршрут Борщаговской линии вышел скоростной трамвай с портретами писателя Михаила Булгакова и авиаконструктора Игоря Сикорского.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса" в Facebook

В трамвае установлен видеоэкран, на котором будут демонстрировать короткий видеоролик о выдающейся личности.

Фото: facebook.com/Kyivpastrans

В конце прошлого года Киев получил очередную партию современных польских трамваев Pesa, которые начали оформлять портретами выдающихся уроженцев столицы.

Первыми на маршрут вышли трамваи с портретами Анны Киевской и Ярослава Мудрого, а затем Бориса Патона и Николая Амосова. Позже появился трамвай с портретом Валерия Лобановского. С мая месяца на линии курсирует транспорт с портретами архитектора Владислава Городецкого и актера Богдана Ступки.

В ближайшее время на трамваях также появятся портреты Александра Довженко, Сержа Лифаря, Казимира Малевича, Ивана Фундуклея, Марии Заньковецкой, Александра Вертинского.

Кстати, недавно директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сравнил Булгакова с "щупальцем русского мира".

Ранее "Страна" сообщала, что украинский писатель Винничук назвал Пушкина и Булгакова плагиаторами.

Также Вятрович сравнил Цоя, Высоцкого и Булгакова с пачкой сигарет.