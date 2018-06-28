Фанаты сборной Cербии скандировали "F*ck USA", шагая по Москве. Видео
Появилось видео, как фанаты сборной Сербии, проходя по улицам Москвы во время Чемпионата мира исполняют нецензурную кричалку, оскорбляя США.
Видео разместила у себя в Facebook российская журналистка Наталья Радулова.
Видео: facebook.com
Напомним, вчера чемпионата мира Сербия провела матч с Бразилией на стадионе "Спартак" в Москве. Около двух тысяч фанатов сборной Сербии прошли маршем по улице Никольской до Красной площади. Возле Исторического музея болельщики кричали: "Крым - это Россия! Косово - Сербия!".
Что касается матча, то сборная Бразилии обыграла команду Сербии и с первого места вышла в 1/8 финала Кубка мира.
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