Появилось видео, как фанаты сборной Сербии, проходя по улицам Москвы во время Чемпионата мира исполняют нецензурную кричалку, оскорбляя США.

Видео разместила у себя в Facebook российская журналистка Наталья Радулова.

Видео: facebook.com

Напомним, вчера чемпионата мира Сербия провела матч с Бразилией на стадионе "Спартак" в Москве. Около двух тысяч фанатов сборной Сербии прошли маршем по улице Никольской до Красной площади. Возле Исторического музея болельщики кричали: "Крым - это Россия! Косово - Сербия!".

Что касается матча, то сборная Бразилии обыграла команду Сербии и с первого места вышла в 1/8 финала Кубка мира.

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