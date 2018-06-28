Печерский райсуд Киева признал потерпевшим охранника Виктора Януковича Дмитрия Иванцова. Иванцов охранял президента в 2014 году во время его бегства - когда на Януковича, по его словам, было совершено покушение.

Суд отменил постановление Департамента спецрасследований генпрокуратуры, который отказался признать бывшего охранника потерпевшим в этом деле, передает УНН.

"Жалобу адвоката Бабикова Александра Петровича в интересах ЛИЦО_3 (Д.Иванцова - Прим.ред.) на решение следователя об отказе в признании потерпевшим - удовлетворить частично. Отменить постановление старшего следователя по ОВД первого следственного отдела управления специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Деркача А.С. от 03.03.2018 года. Обязать следователя в уголовном производстве вручить ЛИЦО_3 (Иванцову) памятку о процессуальных правах и обязанностях, как потерпевшего", - говорится в постановлении суда.

В комментарии адвокат Александр Бабиков напомнил - когда по машине Януковича стреляли, пуля попала в магазин пистолета Иванцова.

"Это уголовное дело, где расследуется несколько эпизодов покушения на жизнь Виктора Федоровича (Януковича - Прим.ред.). В том числе, в одном из эпизодов было осуществлено несколько выстрелов по автомобилю эскорта президента. И одна из пуль попала в магазин от пистолета (экс-охранника - ред.). И там мы боролись с генеральной (ГПУ), признали незаконными их действия, что они не признают за ним статус потерпевшего", - сказал адвокат.

В то же время в ГПУ сообщили, что отказывались признать потерпевшим Иванцова по делу покушения на Януковича, поскольку информация о стрельбе по автомобилю, в которой якобы находился Иванцов, не была подтверждена никакими объективными данными.

Кроме того, как сказали в ведомстве, ГПУ обратилась с международно-правовым поручением к Российской Федерации с требованием допросить Иванцова по этому поводу. Однако пока россияне не предоставили ответа.

"В настоящее время, кроме его слов (свидетельств Дмитрия Иванцова в режиме видеоконференции в Оболонском райсуде Киева - Прим. ред.), никаких объективных подтверждений нет: нет автомобиля, нет пули, о которой говорит защита", - уточнили в прокуратуре.

Напомним, Департамент спецрасследований ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 29 мая 2015 года по факту совершения в период с 21 февраля по 22 апреля 2014 года "неустановленными лицами по применению огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства" экс-президента Виктора Януковича по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины.

Напомним, что Сергей Бернацкий также заявил в суде, что в Крым прилетали министр МВД Арсен Аваков и глава СБУ Валентин Наливайченко с "Альфой" и "иностранными боевиками" для пленения или ликвидации Януковича.

Как сообщала "Страна", Оболонский районный суд не допускает новых свидетелей к процессу по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, так как опасается получить новые данные, которые повлияют на процесс. Об этом заявил адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк.

Напомним, мы писали, что экс-охранник Януковича рассказал, как президентский кортеж обстреляли возле Межигорья