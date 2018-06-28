Женщину ударило током на собственном дворе в поселке Адамовка Днепропетровской области, в результате чего она скончалась. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Днепропетровской области.

"28 июня в 9:40 в Службу спасения "101" от сотрудников полиции поступило сообщение о том, что на улице Почтовой поселка Адамовка Верхнеднепровского района женщину убило током в собственном дворе", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, во время непогоды произошел обрыв электропроводов. Когда хозяйка дома вышла во двор проверить, что случилось, ее ударило током. В результате женщина в возрасте около 40 лет погибла.

Подразделения ГСЧС не привлекались. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

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