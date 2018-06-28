Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах для операторов поисковых интернет-систем за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым на территории РФ ограничен по решению суда.

Об этом сообщает ТАСС.

Закон вступит в силу через 90 дней.

Согласно документу, неисполнение поисковиками обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей ссылок на заблокированные информационные ресурсы будет грозить штрафом для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Аналогичные штрафные санкции вводятся за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о сайтах, заблокированных в России.

Провайдеры также должны в обязательном порядке предоставлять данные о владельцах средств обхода блокировок и сведения об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации.

Должностные лица Роскомнадзора наделяются правом рассмотрения дел об административных правонарушениях.

"Закон является сопутствующим к закону об анонимайзерах, принятому летом 2017 года. Он запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в РФ сайтам, предоставлять возможности для их просмотра", - отмечает издание.

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