Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возвращение Москвы в Большую семерку как "неизбежное", и "уступки" могут позволить ей присоединиться к G7, не возвращая Крым Украине, передает Associated Press.

Майк Помпео не смог сказать, какие именно "уступки" ждут от России, но подчеркнул, что Трамп по-прежнему считает, что Россия "незаконно присоединила Крым в 2014 году", что привело к ее отстранению от G7.

Напомним, сегодня стало окончательно известно, когда состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Это произойдет 16 июля текущего года в Хельсинки, сообщилт сайт Кремля.

Мы писали, чего ждать Украине встречи лидеров США и РФ.

Также Джон Болтон заявил, что встреча Трампа и Путина не изменит позицию США по Крыму.