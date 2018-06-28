16 июля текущего года в Хельсинки состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом сообщает сайт Кремля.

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Отметим, что договариваться о встрече в Москву прилетел один из главных американских "ястребов" - помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

В прессу практически сразу же просочились сведения о темах переговоров: стороны должны обсудить, в первую очередь, двусторонние отношения, а также сирийское урегулирование и вопрос взаимного разоружения.

Ранее "Страна" сообщала об экономике, выборах и Сирии с Украиной. Майк Пенс рассказал, что обсудят Трамп и Путин.

Также Трамп подтвердил, что встретится с Путиным во время своего европейского турне.