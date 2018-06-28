Сегодня, 28 июня на бульваре Дружбы народов столкнулись Geely CK и Mitsubishi Lancer, водитель Geely попал в больницу

Авария произошла примерно в 13:50. Об пишет Информатор.

Обе машины двигались по бульвару в сторону моста Патона недалеко от станции метро. Водитель Mitsubishi рассказывает, что не помнит, как все произошло, так как находится в шоковом состоянии. Он говорит, что второе авто летело на большой скорости. И отмечает, что по всей видимости водитель собирался проскочить перекресток, но не успел.

Фото: kiev.informator.ua

Легковушка задела правый бок Lancer. От удара Geely развернуло, машина вылетела на тротуар и застряла между парапетом и фонарным столбом. Водитель получил травму головы, его госпитализировали.

Патрульные также опасались, что авто может загореться, так как ездит на газу. Поэтому на всякий случай залили ее огнетушителем.

Фото: kiev.informator.ua

На месте аварии образовалась небольшая пробка в сторону моста Патона. На месте работает патрульная полиция, скорая и СОГ.

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