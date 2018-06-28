Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова объяснила, что отказ ее украинской коллеге Людмиле Денисовой в посещении украинского режиссера Олега Сенцова связан с вопросами гражданства. Об этом сообщает "Дождь".

Москалькова заявила, что получила ответ от российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в соответствии с которым украинский омбудсмен Денисова не может быть допущена к узнику Кремля Олегу Сенцову в рамках консульских конвенций.

"Я получила официальный ответ от руководства ФСИН, что поскольку она (Денисова - Прим. Ред.) гражданка другого государства, а он (Сенцов - Прим. Ред.) - гражданин России, она не может быть пока допущена", - объяснила Москалькова.

Как сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, во внутренних документах ФСИН признает Сенцова гражданином Украины.

По словам адвоката, Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому округу Министерства юстиции РФ выдало справку консульству Украины в Екатеринбурге, которая удостоверяет, что Олег Сенцов является гражданином Украины.

Москалькова добавила, что отказ не окончательный, и в будущем Денисова может быть допущена к Олегу Сенцову.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как Денисова пыталась остановить кортеж Москальковой на выезде из колонии Белый медведь.

Также мы сообщали, что омбудсмены Денисова и Москалькова в Якутии, но совместного посещения Сенцова не будет.