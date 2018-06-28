Королева Великобритании Елизавете II пропустит праздничную службу в соборе Святого Павла по причине плохого самочувствия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Букингемского дворца.

В официальном заявлении королевского дворца говорится, что Ее Величество будет представлять на службе, посвященной 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия, герцог Кентский.

"Королеве сегодня нездоровится, и она решила не посещать утреннюю службу в соборе Святого Павла в честь 200-летнего юбилея ордена Святых Михаила и Георгия", - заявили во дворце.

Британская королева Елизавета II в апреле отметила свой 92-ой день рождения. Она считается старейшей из всех монархов мира. Рекордной является и продолжительность ее правления.

Ранее "Страна" писала о том, что Елизавета II дала официальное королевское согласие на Brexit.

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