Называющий себя волонтером 55 бригады Сергей Сериков, который 26 июня во время конференции по вопросам свободы слова в Киеве заявил о том, что в марте 2014 года перевозил в Крым для украинского режиссера Олега Сенцова предмет, из-за которого тот впоследствии и был осужден по статье за подготовку терактов, резко изменил свои показания. И утверждает, что на самом деле не вез никакой "посылки" для Сенцова, а она предназначалась политологу Владимиру Карагяуру.

Об этом Сериков (зарегистрированный в соцсети как "Иван Сирко") заявил "Стране", перед этим дав понять, что вечером в среду, 27 июня, "плодотворно общался" с представителями неназванных им силовых структур.

В частности, отвечая на вопрос, почему столь разительным образом отличаются рассказы Серикова о том, какие грузы он возил в Крым после начала аннексии полуострова (30 мая 2014 года он заявлял, что не мог привезти ничего запрещенного, а 26 июня 2018 года уверял, что привез, скорее всего, взрывчатку в банке из-под кофе), "Сирко" пояснил, что сменил показания из-за того, что четыре года назад многие из тех людей, с которыми он взаимодействовал в Крыму на тот период, еще продолжали находиться на территории полуострова. И если бы в 2014 году он заявил иначе, им-де могла грозить опасность.

"Но сегодня большинство из них уже не на территории АР Крым", - отметил Сериков, поясняя свои мотивы.

Далее "Сирко" заявил абсолютно новую версию развития событий. Якобы на самом деле 26 июня он пытался привлечь внимание общественности для того, чтобы способствовать освобождению режиссера, которого считает своим другом.

"Мною (на конференции по вопросам свободы слова - Прим.Ред.) не было сказано, что я передавал Сенцову "тот самый предмет", из-за которого его осудили за терроризм. Я просто хочу добиться освобождения друга. Ему я ничего не провозил, просто создал интригу. После выступления ко мне уже приезжали журналисты двух телеканалов, которым я уже назвал новое имя - Владимир Карагяур. Именно ему предназначался предмет, который мне довелось перевозить в марте 2014 года, никакого Сенцова там не было", - заявил скандальный волонтер.

После этого он дал понять, что на самом деле тесно связан с украинскими спецслужбами, которые были в курсе его деятельности в 2014 году.

Впрочем, проверить слова "Сирко" о том, действительно ли он передавал какой-то груз политологу Карагяуру на данный момент не представляется возможным. Как писала "Страна", в сентябре 2017 года он вместе с рядом журналистов погиб в результате ДТП возле села Масевичи в Рокитновском районе.

Подробнее о личности Сергея Серикова, а также скандале, который развернулся по делу Олега Сенцова с его подачи читайте в материале "Страны".