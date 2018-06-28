На трассе Киев-Чоп сотни авто застряли в гигантской пробке
Гигантская пробка на участке дороги "Киев-Чоп" от села Дроговиж до села Песочная во Львовской области.
Об этом сообщают "Украинские новости".
По словам водителей авто, пробка со стороны Львова в направление Стрыя образовалась из-за огромного наплыва автомобилей и плохо отрегулированного светофора.
В частности, участок дороги в 7 км водители едут около 45 минут.
Ранее "Страна" сообщала, что посол Швейцарии в Украине угодил в тройное ДТП под Львовом - депутат Зинкевич.
Также мы писали, что во Львове туристы застряли в аэропорту и более шести часов не могут вылететь в Египет.
Кстати, под Львовом лобовое ДТП заблокировало трассу на Польшу, образовалась многокилометровая пробка.
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