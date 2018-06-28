Гигантская пробка на участке дороги "Киев-Чоп" от села Дроговиж до села Песочная во Львовской области.

Об этом сообщают "Украинские новости".

По словам водителей авто, пробка со стороны Львова в направление Стрыя образовалась из-за огромного наплыва автомобилей и плохо отрегулированного светофора.

В частности, участок дороги в 7 км водители едут около 45 минут.

Ранее "Страна" сообщала, что посол Швейцарии в Украине угодил в тройное ДТП под Львовом - депутат Зинкевич.

Также мы писали, что во Львове туристы застряли в аэропорту и более шести часов не могут вылететь в Египет.

Кстати, под Львовом лобовое ДТП заблокировало трассу на Польшу, образовалась многокилометровая пробка.