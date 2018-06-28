Народный депутат от БПП Сергей Лещенко вытер скандальную надпись с бигборда, установленного на въезде в город Киев.

На щите возле надписи "Вас приветствует Киев" на украинском и английском языках было дописано: "Геть ЛГБТ з України. Ее-то и вытер нардеп.

Об этом он сообщил в Twitter. 

Видео: twitter.com/Leshchenkos

Ранее "Страна" сообщала, что Лещенко опубликовал скандальную правку к закону об Антикоррупционном суде.

Также Сытник опроверг информацию о подготовке подозрения по Сергею Лещенко.

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