В поселке Серное Мукачевского района Закарпатья хоронят 24-летнего Давида Папа, убитого на прошлой неделе во Львове во время нападения на цыганский табор.

Об этом сообщает корреспондент "Громадського".

Как рассказал дядя погибшего Андрей, прощание с Папом продолжается уже второй день. На панихиду которая состоится в четверг после обеда, съезжаются цыганские религиозные и общественные деятели со всего региона.

В ночь на 24 июня группа молодых людей напала на цыганский табор и зарезала человека. Убит – цыганский юноша. Его звали Давид Пап. Ему было 24 года.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчины во время нападения на лагерь цыган, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Полиция не исключает, что возраст нападавших на цыган во Львове может повлиять на решение суда по этому делу.

26 июня организатору нападения объявили о подозрении в убийстве.

Все восемь задержанных признали, что являются участниками незарегистрированного группировки "Трезвая и злая молодежь". Раньше название этой организации не фигурировала в СМИ. Общественное рассказывает, что известно о группировке и его членов.

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