Уполномоченный президента Украины по правам человека Людмила Денисова попыталась остановить выезжающий с территории колонии, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, кортеж российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Для этого украинке пришлось стать на дороге у колонны из четырех джипов. Первый автомобиль лишь притормозил и объехали попытавшуюся потребовать объяснений у российской стороны Денисову.

Второй джип удалось остановить, но из него никто не вышел, а сотрудники охраны колонии и полиции потребовали, чтобы украинский омбудсмен не препятствовала движению транспорта и даже пригрозили применить к ней физическую силу.

Когда автомобиля удалось проехать, Людмила Денисова спросила у закрывающих ворота сотрудников колонии о самочувствии Олега Сенцова. Но омбудсмена переадресовали в пресс-службу.

Ранее "Страна" писала о том, что омбудсмены Денисова и Москалькова в Якутии, но совместного посещения Сенцова не будет.

Также мы сообщали, что Москалькова встретилась с Сенцовым и заявила, что он в "хорошей эмоциональной форме".