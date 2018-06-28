Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сегодня, 28 июня встретилась в колонии "Белый медведь" Ямало-Ненецкого автономного округа России с заключенным Олегом Сенцовым, которого осудили за терроризм.

По ее словам, он в удовлетворительном состоянии, пишет ТАСС.

"Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма", - сказала Москалькова по итогам посещения.

Она также отметила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался.

Между тем, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову на территорию колонии, где находится Сенцов не пустили. Кортеж омбудсмена России Татьяны Москальковой проехал мимо Денисовой и не остановился.

Ранее "Страна" сообщала, что омбудсмены Денисова и Москалькова в Якутии, но совместного посещения Сенцова не будет.

Также читайте о том, что "Мне хочется выявить предателей". Кто такой Сергей Сериков и зачем он заявил о "предмете" для Сенцова.